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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
46k
Час на прочитання
2 хв

Йод як добриво: в чому користь і які рослини можна підживлювати аптечним засобом

Підживлювання — важливий етап вирощування городини. При цьому як добриво можна використовувати засоби, які є в кожному домі. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як підживити розсаду йодом в домашніх умовах.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як підживити розсаду йодом в домашніх умовах?

Як підживити розсаду йодом в домашніх умовах? / © Pexels

Раніше ми писали про попіл як добриво, для яких рослин воно підходить. Тепер прийшов час поговорити про ще один народний засіб, який допомагає збільшити урожай — йод.

В чому користь йоду для ґрунту

Якщо ви додасте йод у ґрунт, то він допоможе посилити процеси азотного обміну. Тобто йод в такому разі виступатиме як азотні добрива. В той же час він також працює як антисептик, знищує шкідників на листі і в землі.

Розчин йоду використовують і ранньою весною для стимуляції та пророщування насіння. Ним лікують деякі хвороби. Наприклад, сіру гниль, фітофтороз, борошнисту росу. Йод як добриво підходить баклажанам, капусті, огіркам, томатам, суниці і полуниці. В такому разі використовують позакореневе підживлення.

Як використовувати йод для розсади помідорів

Саме завдяки йоду можна на початку сезону виростити здорову і міцну розсаду. Для цього готується простий розчин: одну краплю йоду потрібно розвести у дощовій воді, ретельно перемішати для однорідності.

Цим розчином можна поливати не лише розсаду помідорів, а також перців та баклажанів. Завдяки підживленню рослини зміцніють, виростуть здоровими, а згодом сформують великі плоди. Для розсади достатньо всього лише одного поливання.

Коли розсаду висаджуєте у ґрунт, її також можна підживити йодом. Проте в цьому разі концентрація і технологія розведення дещо інші: під кожну окрему рослину потрібно 1 л розчину (3 краплі йоду на 10 л води).

Йод як добриво для огірків

Щоб приготувати розчин для підживлювання огірків, потрібно взяти 9 л води, 12 крапель йоду та 1 л нежирного кефіру. Ретельно розмішайте і дайте постояти кілька хвилин. Далі можна перемішати ще раз, перелити в обприскувач та обприскати кущі і землю під ними.

Завдяки такому добриву можна повністю знищити спори несправжньої борошнистої роси на листі рослини.

Можливий ще один варіант розчину: на тертушці потрібно натерти 20 г господарського мила (без барвників та відбілювача), додати 1 л сироватки чи молока та 5 крапель йоду. Суміш перелити у відро води. Ретельно розмішати. Застосовувати для профілактики грибкових захворювань.

Як підживити капусту йодом

Йод полюбляж також капуста. Завдяки такому підживленню можна зміцнити та оздоровити грядки. Потрібно взяти: 40 крапель йоду і відро води, ретельно перемішати. Такий розчином поливаються кущі капусти, коли тільки-но почали формуватися головки.

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Дата публікації
Кількість переглядів
46k
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