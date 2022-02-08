Йодна сітка не здатна вилікувати вірусні захворювання: МОЗ розвінчує міф 

Йодна сітка не є профілактикою йододефіциту в організмі.

Існує міф про те, що йодна сітка допомагає в лікуванні вірусних захворювань та позбавляє йододефіциту в організмі.

Проте це - міф, - заявили у Telegram-каналі Міністерства охорони здоров'я України.

"Йодна сітка не є профілактикою йододефіциту в організму та не здатна вилікувати вірусні захворювання", - переконані у МОЗ.

Багато хто у своєму житті зустрічав інформацію про корисну силу йодної сітки. Якщо її нанести на тіло, то ніби це допоможе укріпити організм, позбутись йододефіциту або ж вилікуватись від гострих респіраторних захворювань. Такий собі "універсальний засіб".

Немає доведених фактів, які б підтверджували лікувальні властивості йодної сітки. Нанесення йоду на шкіру ніяк не допоможе уникнути кашлю або ж позбутися інших симптомів вірусних захворювань. Завдяки властивостям йоду на деякий час посилиться місцева мікроциркуляція крові, але не більше. Вилікувати кашель чи нежить йодна сітка не зможе.

Є практика, особливо в регіонах, де у людей спостерігається нестача йоду, за допомогою йодної сітки визначати дефіцит цього елементу в організмі. Ніби, якщо малюнок зникає за 3 години, то це свідчить про нестачу йоду, а тому треба частіше малювати клітинки на тілі, щоб організм збагачувався ним. Ми маємо вас розчарувати: йодна сітка не може це зробити. До того ж якщо часто наносити розчин йоду на шкіру, можуть виникнути висипання, роздратування та опіки. Особливо вразливі діти: дитяча шкіра легко вбирає йод, надмірна кількість якого може призвести до порушень в роботі щитоподібної залози.

Якщо у вас є симптоми респіраторних захворювань, то краще звернутися до лікаря, який кваліфіковано допоможе з лікуванням. З метою попередження йододефіциту, рекомендовано регулярно споживати продукти, збагачені йодом, насамперед йодовану сіль. Також варто збагатити раціон морською рибою, морською капустою та інші продуктами з високим вмістом йоду.

Якщо спостерігаєте такі симптоми, як: відчуття постійної втоми, слабкість, депресія, збільшення щитоподібної залози, затримка росту та/або інтелектуального розвитку у дітей, зниження розумової активності у дорослих, порушення обмінних процесів — потрібно звернутися до фахівця по допомогу.

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