Його намагались засудити, бо воює за Україну: ексбританський військовий терміново потребує допомоги (фото)

Він віддано б'ється за нас, а тепер потребує нашої допомоги.

Колишній британський військовий, а нині — боєць Окремої президентської бригади терміново збирає на авто для свого підрозділу на Авдіївський напрямок.

Власне авто воїну довелось продати, щоб оплачувати адвокатів, бо після 10 місяців на фронті Донеччини, вдома його арештували і намагались засудити за те, що воював в Україні.

П’ять місяців він провів у суді, ще місяць у військовій вʼязниці, але зрештою вийшов і одразу повернувся в Україну, щоб допомогти українським побратимам продовжувати битву з ворогом за правду і свободу.

Ексбританський військовий, який воює за Україну

Зараз його підрозділу та снайперський бригаді дуже потрібні автівки та спорядження, щоб ефективно тримати оборону на Авдіївському напрямку.

Долучайтесь до збору. Давайте допоможемо молодому, сміливому і завзятому воїну, який вкотре довів свою любов і відданість Україні.

Ексбританський військовий, який воює за Україну

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Ексбританський військовий, який воює за Україну

Нагадаємо, Збройні сили України зайняли вигідніші позиції на Авдіївському напрямку: в третій ОШБр описали ситуацію там.

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