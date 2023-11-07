"Його попереджали, що гранати бойові": з'явилися нові деталі загибелі помічника Залужного

Справу із загибеллю майора Геннадія Частякова розглядають як нещасний випадок — необережне поводження з боєприпасами. Однак в разі виявлення інших деталей справи, її можуть перекваліфікувати.

Про це розповіла речниця МВС Мар'яна Рева в ефірі телемарафону.

За її словами, зараз відомо, що граната, яка вибухнула, була подарунком. Вже є свідчення особи, яка подарувала цей презент. Він мав вигляд коробки, а всередині була пляшка алкоголю і шість гранат.

"Як говорить сам ймовірний підозрюваний (процесуальний статус йому не визначений), він подарував ці гранати колезі, зауваживши, що гранати дійсно бойові, щоб він звернув на це увагу. Але очевидно, на жаль, ці слова всерйоз не сприйняв загиблий, і маємо таку жахливу трагедію", - розповіла Мар'яна Рева.

Геннадій Частяков / Фото: РБК-Україна

Слідчі працювали на місці події всю ніч, наразі вилучені й інші предмети, зовні схожі на гранати. Їх буде направлено на експертизу, щоб встановити, що це за боєприпаси. Буде встановлено шляхи надходження цих боєприпасів та на якій підставі вони були передані іншим особам, зазначила речниця МВС.

"За інформацією, яка зібрана наразі, ми можемо стверджувати, що це був нещасний випадок - необережне поводження з боєприпасами...Станом на зараз поліція розглядає кримінальне провадження за фактом загибелі людини та необережного поводження з боєприпасами. Але не виключено, що справа буде перекваліфікована у відповідності до зібраних доказів", - додала вона.

Рева також прокоментувала ситуацію з сином Частякова, який також зазнав поранень.

"Підліток у важкому стані, він під наглядом лікарів. Дівчинка, донька також отримала легкі ушкодження, з нею все гаразд. Але трагедія залишиться надовго у психологічних травмах дітей", - сказала речниця МВС.

Нагадаємо, ввечері 6 листопада під Києвом у селі Чайки від підриву гранати загинув майор Геннадій Частяков – помічник головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Вибуховий пристрій був в одному з подарунків до дня народження, який святкував загиблий. Цей пакет чоловік приніс до себе додому. ТСН.ua зібрав факти про смерть Частякова.

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