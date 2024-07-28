"Його, здається, використовують": мати підозрюваного у вбивстві Фаріон розкрила, чого він поїхав до Львова

Мати підозрюваного визнала, що син був у Львові, але заперечує, що він причетний до вбивства.

Мати підозрюваного у вбивстві мовознавиці і екснардепки Ірини Фаріон заявила, що не вірить причетність свого сина до злочину.

Про це Олена Зінченко розповіла виданню “Інформатор”.

"Ні, я не вірю. Його, здається, використовують. Це так. А для чого, я не знаю. Коли тут були слідчі (під час затримання вдома - ред.), то, на мою думку, вони також так не вважали", – зазначає мат підозрюваного.

Мати підозрюваного визнала, що син був у Львові, але заперечує, що він причетний до вбивства.

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"Він був там, так. Я здвонила йому. Я була поряд, у Тернополі. І хотіла зустрітися, але у мене не вийшло. Те, що він був не в Тернополі, а у Львові, я дізналася у телефонній розмові з сином в день мого приїзду в Тернопіль (17 липня).

Весь червень місяць він заробляв на поїздку, бо хотів поїхати за свої кошти (він сам мені так сказав). І ще були проблеми з квитками на поїзд. Їх не було, і Славик купував квитки, що повертали, я ж купила квиток на автобус. І в кінці у нього були проблеми з квитками, щоб поїхати назад, то він мав залишитися. Він подзвонив і сказав, що залишиться ще днів на п'ять. Я це пов'язала з тим, що було дуже спекотно тут, в Дніпрі. Тут було десь градусів +38 ...+40, а там і в Тернополі (я ж там також була) було до 30 градусів. І я кажу: таку спеку краще перечекати. Ну, тобто я так думала, що він через спеку і затримався, бо він навіть раніше збирався повертатися", – каже мати затриманого.

Мати хлопця стверджує, що її син пербував у Львові "менш як два тижні". І цьому є докази.

"Спочатку казали, що хлопець (підозрюваний. – Ред.) приходив (до дому Ірини Фаріон – ред.) два-три тижні, то це взагалі не про мого сина. Тому що я знаю, що виїхав він в понеділок (8 липня) о 18 годині з Дніпра, а повертався зі Львова у неділю вдень (21 липня). Бо я тут його в Дніпрі возила на процедури. Це також можуть довести. Тобто він був там (у Львові – ред.) менш як два тижні взагалі з поїздками", – сказала вона.

Олена Зінченко переконує, що її син хотів стати військовим.

"Він хотів стати військовим. У березні він закінчив курси на оператора БПЛА, тобто хотів і далі йти у штат. Мій чоловік також воює. І він також хотів іти на війну. Він підтримував військових і сам шукав, куди йому піти. Але мій чоловік і деякі знайомі його відмовляли. Йому тільки виповнилося 18, а він уже... хотів добровольцем йти", – каже мати хлопця.

Нагадаємо, 25 липня президент Зеленський повідомив, що у Дніпрізатримали 18-річного підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон.

Міністр внутрішніх справ уточнив, що ймовірному стрільцю 18 років, він мешканець Дніпра. Під час підготовки до злочину він орендував щонайменше три квартири у Львові.

У генпрокуратурі додали, що встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження.

За словами сусідів, затриманий жив з мамою, гарно вчився та займався футболом. Батько затриманого у розмові з журналістами підтвердив, що воює на фронті. Він запевняє, що у сина не було мотиву вбивати Фаріон.

Водночас, за даними OSINT-аналітиків "Телебачення Торонто", 18-річний юнак був підписаний на численні ультраправі пабліки, зокрема і російські. Зокрема, у коментарях він згадував про російське неонацистське угрупування NS/WP (National-Socialism / White Power), яке взяло на себе відповідальність за вбивство Ірини Фаріон.

Як підозрюваний у вбивстві Фаріон відреагував на це рішення суду?

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