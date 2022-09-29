"Його звати Крим": стала відома доля пса, який сидів на руїнах знищеного ракетою будинку в Дніпрі

У Дніпрі ракета російських окупантів поцілила у приватний сектор, в результаті чого зруйновано 4 будинку і загинуло троє людей.

Зранку соцмережі облетіло фото собаки, який сидів на руїнах зруйнованого ворожою ракетою будинку.

Подальша доля собаки занепокоїла жителів міста. Про те, що сталося з псом, розповідає "Дніпро обласний".

"Песик перебував на місці "прильоту" навіть під час роботи рятувальників. Він сидів зверху руїн та ні на крок не відходив. Тварина також була травмована. Зараз песика забрали до КП "Зооконтроль", де про тваринку піклуються фахівці", - йдеться в повідомленні.

З’ясувалося, що господарі пса загинули. Собаку звати Крим. У нього контузія, проблеми із серцем, а також тварина перебуває у шоковому стані.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов розповів, що російські ракети влучили в ринок - "барахолку" біля автовокзалу. Вибух був такої сили, що тіла загиблих дефрагментовані, їх важко ідентифікувати.

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