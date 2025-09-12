"Його багато хто боявся": що говорять знайомі про підозрюваного у вбивстві школярів вчителя

Вбивство школярів у Вінницькій області / © ТСН

Українська журналістка Дарина Коломієць з дитинства знайома з 23-річним вчителем Олексієм, що вбив двох школярів на Вінниччині.

Про це вона написала у своєму Facebook.

Що говорять знайомі про підозрюваного

«Дехто писав у коментарях „зараз такі діти, могли довести до межі“. Хтось писав „він просто заступився за брата“. Я підбирала слова, бо це колись був мій друг. Так, ми вже багато років не спілкувалися, зокрема через його дивакувату поведінку, але все ж. Плюс це мій односельчанин», — розповідає Дарина про підозрюваного Олексія.

За її словами, Олексій у дитинстві був хорошим хлопцем, але з підліткового віку став агресивний.

«Колись він навіть на мене замахнувся, просто щоб налякати. Я налякалася. Його багато хто боявся. Він з дитинства займався з грушею. А у підлітковому віці, коли ми вчилися в гімназії, то грушею ставали інші. У статті ви можете прочитати про те, як директорка школи, в якій він працював — у Копистирині, закривала очі на скарги дітей, що вчитель англійської використовує ненормативну лексику і фізичні дії щодо учнів. Закінчилося тим, що одного із нині загиблих, він душив. Це було у квітні. При інших дітях і вчителях. Вчителі відбили. Мама Миколи написала заяву. Альоша звільнився зі школи. Є багато і іншого, що я знаю, але то все на рівні чуток. Я вірю, бо знаю Альошу, але розповідати не буду», — пише журналістка.

У розмові з журналістами Оbozrevatel знайомі кажуть, що Олексій вирізнявся дивною поведінкою.

«Він був таким відлюдником. Ні з ким особливо не спілкувався, у нього не було друзів узагалі. Він ніколи не посміхався, був серйозним і зосередженим. На робота схожий. Навіть у класі він завжди сидів за партою один, із відчуженим виглядом», — розповів один із тих, хто був із ним знайомий у коментарі виданню.

Чутки про булінг і зґвалтування молодшого брата підозрюваного

«Чутки про булінг? Типу Микола ображав брата Альоші, коли перевівся у гімназію. Ну, давайте почнемо з того, що сьогодні 10 вересня. То Микола вчився з молодшим братом в одному закладі всього 10 днів», — зазначила Дарина.

За її словами, «багато хто пише про зґвалтування», але ніхто не може стверджувати, чи було воно взагалі.

«Але якось дивно, що ні в нашому селі про це ніхто не знав, ні у громаді, ні в гімназії, ні в поліції. Зате „люди з соцмереж“ звідкись знають. Страшно», — написала вона. У коментарях Коломієць уточнила, що чутки про нібито «впливових батьків» загиблих хлопців і згвалтування молодшого брата є нісенітницею.

Речниця поліції Вінниччини Заріна Маєвська додала, що інформація про нібито зґвалтування молодшого брата підозрюваного до поліції не надходила.

«Там уже такого нагородили. Що Олексій убив цих школярів, бо вони булили його брата. Не тільки ображали, а ще й поглумилися над ним. Ну такого ми тут ніколи не чули», — додала місцева мешканка у коментарі Оbozrevatel.

Зауважимо, що мати підозрюваного стверджує, що учні цілий рік били та знущались з її молодшого сина так, що дитина плакала від болю, а днями була «остання крапля».