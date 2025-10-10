ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
879
1 хв

"Його треба вгамувати": Зеленський сказав, хто має вплинути на Путіна

На думку глави держави Володимира Зеленського, саме очільник Сполучених Штатів Трамп може і повинен змусити терориста Путіна зупинитися.

Катерина Сердюк
Український лідер Володимир Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський звернувся до США після масованої атаки РФ по енергетиці України. Лідер України вважає, що саме Штати мають вплинути на кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Про це сказав український лідер Володимир Зеленський на брифінгу.

«Америка повинна вгамувати Путіна», — сказав він.

Президент переконаний, що партнери мають не опускати рук — треба продовжувати підтримку України.

«А українці, я вважаю, все правильно роблять», — завершив голова держави.

Раніше Зеленський сказав, як Україна має відреагувати на масовану атаку по енергетиці. Так, наше завдання після ударів полягає в тому, щоб відповідати ворогові.

«Наше завдання — передусім захищати себе. І те, що ми сьогодні бачили, що вони зробили — накопичували (розуміли, що робитимуть), чекали на дощ і туман, розуміючи чітко, що й дощі заважають комусь ширше використовувати авіацію. Тобто вони знають, що вони роблять, і ми знаємо, що ми робимо», — зазначив глава держави.

Дата публікації
