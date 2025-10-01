"Його вбила Росія": в атаці на Дніпро загинув чоловік лише за півтора тижня після весілля

Ярослав та Богдана, які одружилися півтора тижня тому / © Instagram

Під час російської атаки на Дніпро 30 вересня загинув Ярослав, який лише півтора тижня тому одружився зі своєю коханою Богданою. Жінка ще не встигла змінити документи, як стала вдовою.

Про це сама Богдана Вітязь повідомила в Instagram.

«Сьогодні загинув мій чоловік. Його вбила клята #осія. Ми були одружені 1,5 тижні. Весілля святкували в п’ятницю. Я не встигла замінити документи, як стала вдовою», — написала жінка.

Богдана додала, що її серце розбите і вона не знає, як упорається з цією втратою, адже «ми були всім один для одного».

«Ти був найкращою людиною, яку я знала. Не передати словами як сильно я тебе кохаю», — звернулася Богдана до загиблого чоловіка.

Нагадаємо, 30 вересня російська армія атакувала Дніпро безпілотниками: вгатила по центру міста і спалахнули пожежі. Були пошкоджені житловий будинок, офіси, гуртожиток, заклад культури та автомобілі. Станом на ранок 1 жовтня відомо про одного загиблого та 31 постраждалого.