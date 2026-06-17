Йому назавжди 23: яким пам’ятають штурмана Богдана Бабенка, що загинув на Хмельниччині

Авіакатастрофа на Хмельниччин / © Офіс Генерального прокурора

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У Хмельницькій області внаслідок падіння фронтового бомбардувальника Су-24М загинув 23-річний штурман Богдан Бабенко, родом із Богодухівської громади Харківської області. Молодий офіцер упевнено йшов до своєї мети боронити країну, обравши шлях військового ще в юності.

Спогадами про те, яким за життя був загиблий захисник, поділилася його перша вчителька початкових класів Богодухівського ліцею №3 Наталія Бобрик, пише «Суспільне Харків».

За словами педагога, Бабенко почав навчання у ліцеї у 2009 році. Від самого початку він зарекомендував себе як щира та відкрита людина, яка користувалася повагою серед однокласників та викладачів.

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«Він навчався у нас з першого класу — це був набір 2008-2009 рік, вони пішли у перший клас. Був дуже дружній клас, я їх дуже любила. Богдан був дуже світлою, доброю дитиною. Він завжди усміхався. І в мене він залишився в пам’яті усміхненою дитиною», — згадує освітянка.

Богдан Бабенко

Наталія Бобрик додає, що майбутній офіцер приділяв значну увагу фізичній підготовці. Хлопець активно займався єдиноборствами, зокрема відвідував секцію тхеквондо, і загалом досконало розвивався у спорті.

«Також він був вірним другом, завжди готовий прийти на допомогу. Був душею класу, з великим серцем він був — його всі любили, і вчителі любили, і учні”- сказала вчителька.

Яким був шлях до військової авіації

Мрія про польоти з’явилася у Богдана ще у шкільні роки. Після закінчення 9 класу юнак вирішив пов’язати своє життя із захистом українського неба, тому вступив до військового ліцею. Наступним кроком стало успішне навчання у Харківському національному університеті Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

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Богдан Бабенко

«Він дуже хотів, він вважав, що це красиво — стати льотчиком. Тому він був цілеспрямований, сміливий, впевнений в собі. Він дуже змінився, став впевненішим, підтягнувся. Але ось оця усмішка його, на все життя я запам’ятаю, що він такий добрий, щирий», — розповіла Бобрик.

Авіакатастрофа на Хмельниччині — останні новини

Нагадаємо, військовий літак Су-24М зазнав авіакатастрофи ввечері 16 червня 2026 року під час виконання польоту за бойовим розпорядженням. Наразі всі обставини та технічні причини трагедії встановлюють слідчі Державного бюро розслідувань.

Також внаслідок авіакатастрофи загинув майор Загорулько Богдан Григорович.Після початку повномасштабної війни Богдан Загорулько мав можливість виїхати за кордон, однак вирішив мобілізуватися до війська та захищати українське небо. За штурвалом Су-24М майор боронив Україну.

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