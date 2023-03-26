"Йому страшно": Подоляк про заяву Путіна щодо розміщення ядерної зброї в Білорусі

Намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю означає, що Володимир Путін програє.

Про це у Twitter написав радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Путін (Рф) дуже передбачуваний. Роблячи заяву про тактичну ядерну зброю в Білорусі, він зізнається, що йому страшно, він програє і йому лишилося тільки лякати тактикою.

І друге: він знову фіксує свою участь у скоєнні злочину. Порушуючи договір про нерозповсюдження ядерної..." - написав він.

Нагадаємо, Путін заявив про плани щодо закінчення будівництва сховища для ядерної зброї в РБ. За словами Путіна, Росія допомогла білорусам переобладнати літаки та передала їм ракети "Іскандери". Зокрема, десять типів авіації готові до застосування тактичного озброєння.

"Від 3 квітня приступаємо до навчання екіпажів, розпочинаємо будівництво сховища для ядерної зброї. Ми не передаємо Білорусі нашу тактичну ядерну зброю, але розмістимо її і навчимо військових, як США в Європі", — зазначив диктатор.

Путін зізнався, що самопроголошений президент РБ Олександр Лукашенко давно ставить питання про розміщення російської тактичної ядерної зброї на території країни. Одним з аргументів цього є те, що "США давно розміщає її в низці країн".

Остання ядерна зброя, розміщена ще за часів Радянського Союзу, була вивезена з Білорусі до Росії 1996 року.

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