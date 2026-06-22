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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Помер колишній народний депутат України та ліквідатор ЧАЕС

У неділю, 21 червня, стало відомо про смерть Олександра Рябека — екснардепа, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та громадського діяча. Який шлях пройшов політик — згадуємо головні факти його біографії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Грубрина Анастасія Грубрина
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Помер Олександр Рябека

Помер Олександр Рябека

Український політик, громадський діяч та народний депутат України 5-6 скликань Олександр Рябека помер. Колишній парламентар відійшов у вічність у неділю, 21 червня.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

Помер народний депутат Олександр Рябека

Олександр Рябека обирався до Верховної Ради України V та VI скликань. Під час своєї каденції він активно займався антикорупційною діяльністю та захистом прав українців.

«В Парламенті він працював головою підкомітету з питань законодавчого забезпечення антикорупційної політики та контролю за дотриманням прав громадян Комітету з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Був учасником ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС», — зазначається у повідомленні Верховної Ради.

Колеги, близькі та громадськість згадують його як професіонала, який присвятив життя служінню державі та подоланню наслідків Чорнобильської катастрофи.

У Верховній Раді висловили найщиріші співчуття рідним і близьким, друзям, колегам та всім, хто знав і поважав Олександра Рябеку.

На смерть політика відреагувала Юлія Тимошенко:

«На 67-му році життя відійшов у засвіти мій колега, колишній депутат від „Батьківщини“ Олександр Рябека. Олександру Григоровичу завжди було мало роботи, не вмів бути байдужим, всім переймався й за все переживав. Працював і працював. Колишній військовий, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС, вчитель і викладач. Дуже порядна і чесна людина. Людина, яка точно знала, що таке гідність і честь».

Що відомо про Олександра Рябеку

Олександр Рябека був народним депутатом України V та VI скликань, полковником у відставці, учасником ліквідації аварії на ЧАЕС та бойових дій. Спеціалізувався на питаннях національної безпеки, боротьби з корупцією та євроінтеграції.

Народився 26 листопада 1959 року в місті Овруч Житомирської області, там закінчив школу. 1980 року закінчив Кам’янець-Подільське Вище військове інженерне командне училище за спеціальністю — інженер-механік.

Пізніше завершив навчання на Вищих курсах військової контррозвідки та закінчив Вищу школу органів державної безпеки.

У дорослому віці політик присвятив себе науці, захистивши дві дисертації у Національному педагогічному університеті імені М. П. Драгоманова: у 2011 році став кандидатом політичних наук, а у 2017 році — доктором філософських наук.

З 1976 по 1984 роки проходив службу в Збройних силах СРСР на території Прикарпатського та Білоруського військових округів. Протягом наступних 12 років працював в органах держбезпеки, зокрема у Забайкальському військовому окрузі. Обіймав керівні посади у спецпідрозділах Служби безпеки України. У середині 1990-х виконував спецзавдання у складі миротворчих сил ООН на території колишньої Югославії. Мав військове звання полковника.

З 2006 року розпочав політичну діяльність, ставши членом ВО «Батьківщина». Протягом 2008–2010 рр. поєднував депутатську роботу з обов’язками радника прем’єр-міністра України на громадських засадах. Пізніше працював позаштатним радником заступника Голови Верховної Ради.

Олександр Рябека був активним учасником чорнобильського та антикорупційного громадських рухів. В Олександра залишилися дружина та п’ятеро дітей, троє з яких неповнолітні.

За роки служби та державницької діяльності Олександра відзначили низкою нагород:

  • Орден «За заслуги» III ступеня (2004) та II ступеня (2009);

  • Медаль «За бойові заслуги» (1981);

  • Нагрудний знак «За розмінування» (1981);

  • Медаль «Захиснику Вітчизни» (1999);

  • Відзнака президента України «Іменна вогнепальна зброя» (2001);

  • Почесні грамоти Верховної Ради (2004) та Кабінету Міністрів України (2009).

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524
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