Йосип Хайт: День боротьби з бідністю - це заклик до дії Пресреліз

Йосип Хайт: День боротьби з бідністю - це заклик до дії Пресреліз

Голод і бідність є реальністю для мільйонів людей в усьому світі - кожен день. Щоб привернути увагу до цієї гуманітарної катастрофи, Організація Об'єднаних Націй заснувала два міжнародних дня: Всесвітній день продовольства 16 жовтня і Міжнародний день боротьби за ліквідацію злиднів 17 жовтня.

У неділю 17 жовтня 2021 року людство нашої планети таким чином в черговий раз відзначило "День боротьби з бідністю".

Всесвітній день боротьби з бідністю бере свій початок з ініціативи священика Джозефа Вресінскі і ще 100 000 чоловік, які зібралися на площі Трокадеро в Парижі 17 жовтня 1987 года, щоб висловити своє "ні" бідності і закликати людство до спільних дій в ім'я прав людини. Всесвітній день відзначається щорічно 17 жовтня з 1992 року.

Бідність - один з найстрашніших гріхів нашого часу, а діти особливо страждають від бідності і усього , що пов'язано з нею , тому на думку Йосипа Хайта, тут необхідні термінові дії.

Скасування дитячої бідності і введення базовоі дитячої допомоги повинні стати невідкладними завданнями і у майбутньому суспільству також доведеться приділяти більше уваги проблемі бідності в літньому віці.

Діти і літні люди також часто страждають від бідності. У 2019 році рівень ризику бідності для дітей до 18 років в Німеччині склав 20,5 %. Серед людей у віці 65 років і старше відносна бідність за доходами в цей час спостерігалась у 15,7 %. При негативному розвитку ринку праці рівень ризику бідності, за прогнозами, досягне 21,7% в 2031-2036 роках.

Йосип Хайт тільки недавно опублікував свій власний сайт https://www.josipheit.com / Josip Heit, і з почуття соціальної відповідальності вже багато років робить свій внесок в боротьбу з бідністю, роблячи пожертви на церкву пам'яті Олександра Невського в Потсдамі.

На думку Йосипа Хайта, оцінка соціальних виплат в Німеччині повинна враховувати фактичний ріст цін.

У День бідності Йосип Хайт каже: "З точки зору прав людини, боротьба з бідністю може бути успішною тільки в тому випадку, якщо люди, які зіткнулися з бідністю, будуть залучені в політичний процес. Тому що, будучи експертами в своєму власному праві, вони добре знають, де існують перешкоди та бар'єри і які заходи необхідно вжити для поліпшення їх ситуації".

, Йосип Хайт голова правління, Josip Heit, GSB Group, josipheit.com, сайт Йосипа Хайта, голова правління GSB, бідність, День боротьби з бідністю, Йосип Хайт Німеччина, діти, ризик бідності, голод і бідність, Йосип, Хайт, сайт Хайта, Всесвітній день продовольства, GSB Gold Standard Pay KB

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання