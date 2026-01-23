YouControl розкрив бізнес-зв’язки родини Тимошенко: подробиці

Юлія Тиимошенко / © Getty Images

Станом на січень 2026 року родина народної депутатки та лідерки партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко має чинні зв’язки з 15 українськими та однією чеською компаніями.

Про це йдеться у дослідженні аналітичної системи YouControl.

Структура бізнес-активів родини

За дослідженням аналітиків, хоча сама Юлія Тимошенко згідно з даними ЄДР є лише керівницею політичної партії та не має актуальних зв’язків із комерційними підприємствами, бізнесом активно займаються її найближчі родичі.

Зокрема, чоловік депутатки Олександр Тимошенко зареєстрований як ФОП у сфері комерційного консультування. Він є бенефіціаром ТОВ «Леді Ю», що виробляє косметику, та очолює чеську організацію Batkivshchyna Prague, z.s. Раніше він також керував компанією Britico Product s.r.o. у Чехії, яка до жовтня 2024 року була співзасновницею українського підприємства «Інтернаціональні Індустріальні Проєкти».

Як повідомили у YouControl, значна частина активів зосереджена у доньки нардепки Євгенії Тимошенко. Вона володіє частками у восьми компаніях, більшість із яких спеціалізуються на нерухомості. Найбільш прибутковою серед них є ТОВ «Компанія „Міжнародні Ділові Проєкти“», виторг якої за дев’ять місяців 2025 року становив понад 14 мільйонів гривень. Також до родинної бізнес-групи залучені зять депутатки Артур Чечьоткін та її тітка Антоніна Ульяхіна, чиї родичі працюють у сфері управління нерухомістю спільно з Євгенією Тимошенко.

Зв’язок з елітним автопарком та оцінка ризиків

Аналітики YouControl підкреслюють, що дослідження таких зв’язків є важливим для оцінки репутаційних ризиків. У звіті згадується факт використання народною депутаткою майна, що належить фірмам її родичів.

«До жовтня 2024 року Britico Product s.r.o. була учасником ТОВ „Інтернаціональні Індустріальні Проєкти“. У матеріалі BIHUS.Info 2020 року компанія згадується як власник автомобіля Mercedes S600, яким користувалась Юлія Тимошенко», — зазначають дослідники YouControl.

Також додають, що наразі чеською компанією керує Вероніка Світлова, яка раніше була офіційною спостерігачкою від «Батьківщини». Крім того, бізнес-партнеркою Євгенії Тимошенко у низці проєктів виступає Людмила Телегіна, яку медіа ідентифікують як матір Юлії Тимошенко. Усі ці компанії офіційно віднесені системою YouControl до корпоративної групи «Група родини Тимошенко».

Що відомо про обшуки у Юлії Тимошенко

Раніше повідомлялося, що 14 січня НАБУ та САП офіційно вручили Тимошенко підозру. Їй інкримінують пропозицію неправомірної вигоди народним обранцям. За версією слідства, лідерка «Батьківщини» намагалася вибудувати систему «абонентської плати» для парламентарів.

Вже 16 січня ВАКС визначив запобіжний захід для Тимошенко: 33 млн грн застави. Крім фінансового зобов’язання, на політикиню наклали низку обмежень.

Вищий антикорупційний суд вирішив не арештовувати кошти на рахунку лідерки «Батьківщини» Юлії Тимошенко, натомість арештував майно її чоловіка та майно, вилучене під час обшуків.

А вже 23 січня стало відомо, що за лідерку «Батьківщини» Юлію Тимошенко внесли всю суму застави у розмірі 33 млн грн, яку суд обрав депутатці як запобіжний захід.