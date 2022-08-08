YouTube запровадив можливість дивитися контент з усього світу з автоматичним перекладом субтитрів українською

YouTube запровадив можливість дивитися контент з автоматичним перекладом субтитрів на українську.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Також читайте Медведєв погрожує помстою за "Гобліна": канал російського блогера на YouTube було видалено

“Тепер можна дивитися оригінальний контент зі всього світу з перекладом українською. На зустрічах з Google ми неодноразово обговорювали доступність сервісів компанії українською мовою. Зокрема, і субтитрів на YouTube. Наша команда робить все, щоб більше світових продуктів та сервісів були доступні українською”, - наголосив Михайло Федоров.

Нагадаємо, що компанія Meta продовжує цензурувати український контент, який висвітлює війну, розв’язану Росією.

Читайте також: