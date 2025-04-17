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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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78
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1 хв

Канали проросійських пропагандистів заблокував YouTube: хто потрапив в бан

Санкції проти Шелеста і Карасьова були запроваджені рішенням РНБО та введені в дію указом Президента від 11 квітня 2025 року.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
YouTube

YouTube.

Відео-сервіс YouTube обмежив доступ до ще трьох каналів, які поширювали наративи, співзвучні російській пропаганді, та пов’язані з особами, що потрапили під санкції РНБО України.

Про блокування повідомив Центр протидії дезінформації, який наголосив, що обмеження діяльності таких каналів — частина боротьби з деструктивними інформаційними впливами в Україні.

Зокрема, в Україні стали недоступними:

  • Канали “ШЕЛЕСТ” та “ШЕЛЕСТ.Акценти”, ведучим яких є журналіст Олександр Шелест. У минулому він працював на підсанкційному телеканалі NewsOne, що був афільований із підозрюваними у держзраді Віктором Медведчуком та Євгеном Мураєвим.

  • Канал “Говорит и доказывает Вадим Карасев”, пізніше перейменований на “ПОЛИТИКУМ”. Ведучим був політолог Вадим Карасьов — частий гість ефірів підсанкційних медіа.

Санкції проти Шелеста і Карасьова були запроваджені рішенням РНБО та введені в дію указом Президента від 11 квітня 2025 року.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО, які стосуються колишніх посадовців та бізнесменів, причетних до проросійської діяльності.

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