Канали проросійських пропагандистів заблокував YouTube: хто потрапив в бан

YouTube.

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Відео-сервіс YouTube обмежив доступ до ще трьох каналів, які поширювали наративи, співзвучні російській пропаганді, та пов’язані з особами, що потрапили під санкції РНБО України.

Про блокування повідомив Центр протидії дезінформації, який наголосив, що обмеження діяльності таких каналів — частина боротьби з деструктивними інформаційними впливами в Україні.

Зокрема, в Україні стали недоступними:

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Канали “ШЕЛЕСТ” та “ШЕЛЕСТ.Акценти”, ведучим яких є журналіст Олександр Шелест. У минулому він працював на підсанкційному телеканалі NewsOne, що був афільований із підозрюваними у держзраді Віктором Медведчуком та Євгеном Мураєвим.

Канал “Говорит и доказывает Вадим Карасев”, пізніше перейменований на “ПОЛИТИКУМ”. Ведучим був політолог Вадим Карасьов — частий гість ефірів підсанкційних медіа.

Санкції проти Шелеста і Карасьова були запроваджені рішенням РНБО та введені в дію указом Президента від 11 квітня 2025 року.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про нові санкції РНБО, які стосуються колишніх посадовців та бізнесменів, причетних до проросійської діяльності.