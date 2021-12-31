Йшла дорогою та впала: на Закарпатті посеред траси знайшли мертвою дівчину

Йшла дорогою та впала: на Закарпатті посеред траси знайшли мертвою дівчину

Правоохоронці встановлюють причини трагедії.

У селі Великий Раковець Хустського району Закарпатської області у четвер, 30 грудня, на узбіччі дороги знайшли мертвою дівчину.

Про це повідомляє видання mukachevo.net. Інформацію також підтвердили в Нацполіції Закарпатської області.

Тіло дівчини знайшли на узбіччі дороги. За даними поліції, дівчина йшла трасою та раптово впала у кювет. Це підтверджують камери відеоспостереження. Після цього вона померла.

Правоохоронці встановлюють причини трагедії. Там повідомили, що розглядають дві версії - або дівчині стало зле і вона померла, або вона загинула через падіння. Триває слідство.

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