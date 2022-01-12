Йшла колією та не реагувала на сигнали: у Вінницькій області загинула жінка

Йшла колією та не реагувала на сигнали: у Вінницькій області загинула жінка

Потерпіла загинула на місці ДТП.

У Могилів-Подільському районі Вінницької області 11 січня вантажна дрезина на смерть збила жінку, яка йшла коліями.

Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області.

За даними слідства, о 19:25 жінка йшла коліями та не реагувала на сигнали машиніста дрезини. Через це потерпіла отримала серйозні травми та померла.

Правоохоронці встановили особу загиблої. Це - жителька села Дяківці Літинської територіальної громади.

У поліції відкрили провадження за ч.3 ст.276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі. Триває слідство.

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