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Йшла колією та не реагувала на сигнали: у Вінницькій області загинула жінка

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Йшла колією та не реагувала на сигнали: у Вінницькій області загинула жінка

ГУ Нацполіції у Вінницькій області

Потерпіла загинула на місці ДТП.

У Могилів-Подільському районі Вінницької області 11 січня вантажна дрезина на смерть збила жінку, яка йшла коліями

Про це повідомили в Нацполіції Вінницької області. 

За даними слідства, о 19:25 жінка йшла коліями та не реагувала на сигнали машиніста дрезини. Через це потерпіла отримала серйозні травми та померла. 

Правоохоронці встановили особу загиблої. Це - жителька села Дяківці Літинської територіальної громади.

У поліції відкрили провадження за ч.3 ст.276 КК України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту). Санкція статті передбачає  до 10 років позбавлення волі. Триває слідство. 

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