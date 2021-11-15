Йшла у навушниках: у Харкові померла 19-річна дівчина, яку збив трамвай

Йшла у навушниках: у Харкові померла 19-річна дівчина, яку збив трамвай

У поліції розслідують обставини ДТП.

У Харкові в лікарні померла 19-річна студентка, яку 15 листопада о 14:00 збив трамвай.

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Про це повідомили в Нацполіції Харківської області.

За даними поліції, дівчина переходила дорогу в навушниках у недозволеному місці. Там її збив трамвай. Студентка отримала численні травми, через які померла в лікарні.

"На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за даними медиків, покійна - іноземна студентка, яка навчалась в медуніверситеті.

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