Йшли узбіччям дороги: у Хмельницькій області автомобіль збив матір із 3-річною дитиною (фото)

Дитину із травмами госпіталізували.

У м. Славута Хмельницької області в четвер, 24 червня, автомобіль ВАЗ збив матір із 3-річною дівчинкою, які йшли узбіччям дороги.

Про це повідомили в Шепетівському районному управлінні поліції.

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За даними слідства, 28-річна мати та її 3-річна донька йшли узбіччям дороги. Їх збив 63-річний водій автомобіля ВАЗ.

Потерпілі отримали травми, 3-річну дівчинку терміново госпіталізували в травматологічне відділення місцевої лікарні. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками ч. 1. ст. 286 Кримінального кодексу України "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілому тілесні ушкодження". Причини ДТП встановлюються.

Нагадаємо, у Черкасах чоловіка розчавило авто, яке впало із домкрата.

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