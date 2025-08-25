Йшов до України по коліях: турист із Чехії незаконно перетнув кордон і пояснив навіщо

Чех заблукав і вирішив іти в Україну по коліях / © Держприкордонслужба

На кордоні зі Словаччиною затримали громадянина Чехії, який намагався незаконно потрапити в Україну, йдучи пішки по залізничних коліях.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон повідомило про це 25 серпня.

Подія сталася на ділянці відповідальності Чопського прикордонного загону в залізничному пункті пропуску «Чоп (Страж)». Прикордонний наряд помітив невідомого чоловіка, що йшов по коліях з боку Словаччини. Група реагування негайно затримала порушника.

Затриманим виявився 30-річний громадянин Чехії. Під час допиту він пояснив, що його метою був туризм в Україні.

Громадянин Чехії розповів, що прибув потягом до прикордонної станції в Словаччині, але не знайшов розкладу руху потягів до України. Замість того, щоб знайти інший спосіб перетнути кордон, він вирішив іти пішки по коліях, не усвідомлюючи, що це є порушенням. Чоловік також зазначив, що раніше ніколи не подорожував за межами Європейського Союзу і не знав про правила перетину кордону.

Крім декількох предметів одягу, жодних інших речей при собі він не мав.

За спробу незаконного перетину кордону громадянина Чехії було притягнуто до адміністративної відповідальності за статтею 204-1 КУпАП. Після всіх необхідних процедур його повернули до Словаччини в рамках реадмісії.

