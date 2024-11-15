До Словаччини з милицею та квітами: прикордонники "зцілили" порушника

На Закарпатті прикордонники Чопського загону викрили 22-річного жителя Києва, який намагався незаконно перетнути кордон зі Словаччиною, маскуючись під людину з інвалідністю.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Зупинили чоловіка неподалік прикордонного села Великий Березний, де він привернув увагу своїм незвичним "реквізитом" — милицею та штучним букетом квітів. За легендою, молодик приїхав на Закарпаття, аби відвідати могили родичів. Однак, його маршрут не пролягав через місцевий цвинтар.

Прикордонники помітили "кульгавого" під час спостереження та вирішили перевірити його документи й мету перебування в прикордонній зоні. На їхні запитання щодо місця поховання рідних чоловік не зміг дати конкретних відповідей, а згодом зізнався, що його справжня мета — нелегально потрапити до Словаччини.

Чоловік пояснив, що милиця була елементом маскування, який, на його думку, мав відвести підозри. Його затримали для складання адміністративних матеріалів, а справу передадуть до суду.

Нагадаємо, ДПСУ затримала 11 ухилянтів, яких міг пошматувати ведмідь.

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