Йшов на таран: у Польщі 5 поліцейських автівок зупиняли нетверезого українця

Українця змогли "загальмувати" лише через 8 міст.

У Польщі відзначився водій з України. Він на "Мерседесі" протаранив поліцейську автівку, а затримати його змогли лише через кілька міст.

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Про це повідомляє InPoland.

Інцидент стався у ніч з п'ятниці на суботу. Поліцейські наказали водієві "Мерседеса" зупинитися, оскільки авто дивно рухалося, через що копи припустили, що керманич нетверезий. Водій і не думав зупинятися, натомість він двічі протаранив авто поліції і чкурнув далі.

Автомобіль мчав до міста Кукін, далі до Страмніка, де збив поліцейське авто. Звідти він гайнув до Бялгорода, Щецина і ще трьох міст, а зупинили його лише в четвертому- Колобжегу, де йому заблокували рух. Але він встиг пошкодити ще одне авто поліції.

35-річного громадянина України витягли з авто і скували в наручники. Те саме зробили з його пасажиром. Проходити тест на алкоголь водій відмовився.

На щастя, під час переслідування ніхто не постраждав, тільки поліцейські авто. Громадянину України загрожує ув'язнення. Всього у гонитві за українцем брали участь 5 авто поліції.

Нагадаємо, що Польщі варшавська поліція розшукала і затримала українця, який кілька місяців тому потрощив приміщення залізничного вокзалу і завдав серйозних збитків

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