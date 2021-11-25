Йшов неосвітленою трасою: у Тернопільській області загинув учень 9 класу (фото)

Хлопець помер у лікарні.
Поблизу села Млинівці Зборівської ТГ Тернопільської області автомобіль ВАЗ на смерть збив учня 9 класу.
Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.
ДТП сталась у середу, 24 листопада, о 20:00. За даними слідства, 14-річний хлопець йшов проїжджою частиною дороги, де його збив автомобіль. Потерпілого госпіталізували у тяжкому стані. Він помер у лікарні.
Водій автомобіля розповів, що ДТП сталась, коли він обганяв інше авто. За його словами, траса не освітлювалась, а тому він не помітив школяра.
На момент аварії, чоловік був тверезим. У поліції відкрили провадження за ч.2 ст.286 ККУ. Триває слідство.
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