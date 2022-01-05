Йшов під воду, як "Титанік": на Закарпатті через паводок автомобіль знесло течією в річку: відео

Йшов під воду, як "Титанік": на Закарпатті через паводок автомобіль знесло течією в річку: відео

Рятувальники витягли авто, якого течією почало відносити на середину річки.

Сьогодні, 5 січня, на околиці міста Хуст Закарпатської області ледь не втопився водій разом зі своїм автомобілем. Інцидент стався 09:28 год.

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"Внаслідок підйому рівня води в річці Ріка, у водяний полон потрапив автомобіль Audi 100. Про це повідомив сам керманич легковика. Коли його іномарку стрімка течія почала відносити на середину річки, чоловік, на щастя, таки зумів вибратися на берег та негайно повідомити про все що сталося на "101", - розповіли у пресслужбі ДСНС ЗАкарпаття.

Аби витягнути машину на місце прибули місцеві надзвичайники та водолазно-рятувальне відділення загону спецпризначення. За допомогою спеціального буксирувального обладнання підтоплений транспортний засіб витягнули з води.

Нагадаємо, на Закарпатті через негоду підтопило будинки, домогосподарства, а на дороги зійшли два селеві потоки.

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