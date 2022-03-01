"Йшов показати Україні міць російської армії": полонений окупант розповів, як опинився в Україні (відео)

"Йшов показати Україні міць російської армії": полонений окупант розповів, як опинився в Україні (відео)

Окупант зараз перебуває у полоні.

СБУ допитала полоненого військовослужбовця РФ. Він зізнався, що знав, що потрапив на територію чужої суверенної держави.

Відео допиту виклали в Мережі.

Окупант зізнався, що спочатку був на навчаннях, а потім їх почали посувати ближче до кордону з Україною. Далі їм дали завдання їхати колоною на Київ, щоб показати "міць російської армії".

“Нам сказали, що Зеленський вже підписав указ про капітуляцію! А тепер – просто потрібно доїхати до Києва, зайняти оборону і повернутися”

До того як здатися силам ЗСУ на Полтавщині, загарбник йшов на Київ у складі колони зі 100 танків.

ЗСУ показали російській армії міць української і повністю розгромили ворожу колону, а окупант загримів у полон.

Тепер механік-водій танка “не підтримує політику президента РФ”, але вже пізно.

Втрати росіян, які воюють проти України:

Сумарні орієнтовні втрати противника з 24.02 по 01.03 станом на 06:00 склали:

В особовому складі (вбиті та поранені) - 5710 осіб

Полонених- 200.

Знищено та пошкоджено

літаків – 29 од,

гелікоптерів – 29 од,

танків ‒ 198,

ББМ / APV ‒ 846,

артилерійських систем– 77,

засоби ППО - 7,

РСЗВ - 24,

цистерн з ПММ- 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3,

катери – 2 одиниці,

автомобільної техніки - 305.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню: