Йшов третій рік повномасштабної війни: у Рівному невідомі запустили салюти (відео)

У центрі Рівного невідомі запустили святковий салют у той час, коли на фронті щодня гинуть наші захисники.

Відповідне відео опублікував місцевий паблік "Рівне 1283".

У Рівному невідомі запустили феєрверк

У поліції Рівненської області запевнили, що встановлюють осіб, причетних до запуску феєрверків.

"Сьогодні, 27 жовтня, близько 19 години до поліції повідомив рівнянин, що на вулиці Замковій невідомі запустили салют. Правоохоронці негайно розпочали пошуки порушників", – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці нагадали, що в Україні від 6 листопада 2023 року набрав чинності закон про заборону використання та розповсюдження салютів, феєрверків та петард. Тому тих, хто не виконуватиме обмеження, буде притягнуто як до адміністративної, так і до кримінальної відповідальності. Порушникам може загрожувати штраф у розмірі від 17 тис. до 34 тис. грн, або обмеження волі на строк до п’яти років.

Українців закликають повідомляти на спеціальну лінію 112, якщо ви помітили осіб, що запускають феєрверки.

Раніше повідомлялося, що у Києві рецидивіст привітав дружину з річницею стосунків і запустив салюти.

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