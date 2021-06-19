Йшов тротуаром: у Рівненській області колесо, яке відлетіло від лісовоза, посеред міста вбило пішохода

У поліції розслідують трагедію.

У м. Березне Рівненської області колесо, яке відлетіло від вантажівки вбило 45-річного пішохода. Через сильний удар йому відірвало руку та травмувало голову. Потерпілий помер у лікарні.

Про це повідомляє "Суспільне".

Також читайте У Перу внаслідок ДТП з автобусом загинули 27 гірників

Сестра загиблого Галина Фінчук розповіла, що трагедія сталась біля будинку, в якому мешкав її брат. Покійний йшов тротуаром до свого родича.

"Він падав, окрім того, що йому відрізало пів руки до ліктьового суглоба, йому побило всю частину праву, і плюс до того великий сильний удар – і в сітку його голова", – розповіла сестра загиблого Галина Фінчук.

За словами жінки, її брату в кінці червня мало виповнитися 46 років, він був розлученим та мешкав з мамою. У нього залишилась донька.

Брат покійного Петро Котелюх розповів, що його брата вбило колесо від лісовоза, які постійно їздять в Березному. За його словами власник підприємства вибачався перед родиною за трагедію.

Медики пояснили, що чоловік помер через втрату крові.

"Від моменту травматичної ампутації кінцівки до моменту накладання джгута медсестрою пройшло десь орієнтовно п'ять хвилин. За п'ять хвилин там пошкоджені дуже крупні артеріальні стовбури. І за п'ять хвилин втрачається такий об'єм крові циркулюючий, який неодмінно призводить до зупинки серцевої діяльності", – розповів заступник директора центру екстреної меддопомоги Олег Ушкевич.

У поліції Рівненської області додали, що за фактом трагедії вони відкрили кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі.

"Хто нестиме відповідальність, – водій чи механік, який випустив машину, – будуть встановлювати в ході досудового розслідування", – повідомили в поліції.

Нагадаємо, в Києві п'яний чоловік штовхнув велосипедиста під вантажівку.

ДТП з доріг України – "ДжеДАІ" за 18 червня 2021 року

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання