Йшов у навушниках і не реагував: у Херсоні поїзд розчавив хлопця

Йшов у навушниках і не реагував: у Херсоні поїзд розчавив хлопця

Машиніст каже, що подавав звуковий сигнал.

У Херсоні поїзд наїхав на 21-річного хлопця. Потерпілий від отриманих травм помер на місці. Наразі обставини пригоди розслідують слідчі обласного главку поліції.

Про це повідомили у поліції регіону.

На місці події 52-річний машиніст пояснив поліцейським, що транспортував завантажені вагони з боку залізничного мосту через р. Кошова в напрямку річкового вокзалу. В районі автомобільного мосту до мікрорайону "Корабел" керманич помітив, що попереду вздовж колій рухається чоловік. Машиніст почав гальмувати та подавати звуковий сигнал. Проте пішохід не реагував. А потім раптово почав переходити через рейки.

У результаті локомотив здійснив наїзд на пішохода. Як з’ясувалося, загиблий, яким виявився 21-річний житель Херсона, перебував у цей час у навушниках.

За вказаним фактом слідчим управлінням обласного главку поліції розпочате кримінальне провадження за ч.3 ст.276 Кримінального кодексу України "Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту".

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