Йшов узбіччям дороги: у Хмельницькій області на пішохода впала вантажівка та вбила його

Йшов узбіччям дороги: у Хмельницькій області на пішохода впала вантажівка та вбила його

Причини аварії встановлює слідство.

У Слобідці-Кульчієвецькій Хмельницької області у неділю, 9 грудня, загинув 50 річний чоловік, на якого перекинулась вантажівка.

Про це повідомили в Нацполіції Хмельницької області.

За даними слідства, ДТП сталась о 9:00 на трасі Кам’янець-Подільський-Стара Ушиця. Вантажівка Peterbilt, за кермом якого був 69-річний житель Хмельницької області, злетіла у кювет та перекинулась. На момент ДТП узбіччям дороги йшов 50-річний місцевий житель. Саме на нього і впав автомобіль. Від отриманих травм чоловік загинув на місці аварії.

У поліції відкрили провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

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