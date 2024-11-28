Йшов "визволяти" сина: у Кривому Розі чоловік з ножем штурмував ТЦК, сталася стрілянина (відео)

У Дніпропетровському ОТЦК підтвердили, що причиною нападу стала емоційна реакція чоловіка на затримання та доставлення до РТЦК його сина.

У Кривому Розі чоловік з ножем намагався проникнути на територію ТЦК, щоб "визволити" свого сина.

Про це пишуть місцеві пабліки.

У мережі з'явилося відео зі стріляниною у Кривому Розі. На кадрах видно, як на задньому фоні військовий б'ється з хлопцем у цивільному, валить його на землю, а потім тягне до приміщення. За цим за огорожею спостерігає ще один чоловік.

У ТЦК затримали і лупцювали сина "месника"

За інформацією соцмереж, це батько затриманого військкомами. Він вирішив "йти на виручку" синові і з ножем у руках переліз через паркан і колючий дріт на територію військового об'єкту. Військовий намагається його зупинити і відкриває попереджувальний вогонь.

Авторка відео стверджує, що чоловіка, який пробрався на територію ТЦК з ножем, побили, а потім забрали до поліції.

У Кривому Розі сталась стрілянина за участі, ймовірно, співробітників ТЦК – соцмережі

Що кажуть у ТЦК

У Дніпропетровському ОТЦК підтвердили, що причиною протиправної поведінки цивільного громадянина стала неадекватна емоційна реакція на затримання та доставлення до РТЦК його сина, який "систематично порушував норми законодавства про мобілізацію".

"В умовах дії правового режиму воєнного стану, цивільний громадянин проник з ножем на територію режимного військового об’єкту, погрожував зброєю військовослужбовцям Збройних Сил України, грубо перешкоджав заходам мобілізації, створив загрозу для громадського порядку, за що був затриманий військовослужбовцями РТЦК та СП. На місце події було викликано слідчо-оперативну групу", – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Вінниччині в ТЦК чоловік напав з ножем на працівника військкомату.

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