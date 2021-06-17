Йшов вулицею: в Хмельницькій області посеред міста на 18-річного хлопця впало дерево (фото)

Потерпілий в лікарні, справу розслідує поліція.

У м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області на 18-річного хлопця посеред вулиці впало дерево. Потерпілого госпіталізували.

Про це повідомили в Кам’янець-Подільському районному управлінні поліції.

За даними правоохоронців, підліток 16 червня о 17:00 йшов вулицею Огієнка, де на нього раптово впало дерево. Потерпілого із травмами госпіталізували в районну лікарню.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального Кодексу України. Обставини події встановлюються.

Нагадаємо, у Полтаві відвідувачі з дитиною за кілька секунд пішли з кафе, на яке впало дерево.

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