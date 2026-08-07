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Тисяча незаконно списаних чоловіків: суд взяв під варту ексочільника Мукачівського ТЦК
За матеріалами слідства, в Мукачівському РТЦК понад 1000 осіб незаконно виключили з військового обліку, значна частина яких згодом виїхала за кордон.
Колишній начальник Мукачівського РТЦК та СП Євген Пільгуй, якого підозрюють у причетності до масштабної корупційної схеми для «ухилянтів», на час досудового розслідування перебуватиме під вартою в СІЗО без права внесення застави.
Про це повідомив журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі, посилаючись на власні джерела.
«Ужгородський міськрайонний суд щойно обрав запобіжний захід колишньому начальнику Мукачівського РТЦК та СП Євгену Пільгую. На час слідства він перебуватиме під вартою без права внесення застави», — написав він.
За словами журналіста, після звільнення Пільгуя з посади правоохоронці викрили масштабну схему, яка, за версією слідства, діяла в Мукачівському РТЦК та СП. У межах розслідування були затримані колишній начальник центру, його заступник та інші фігуранти.
«За версією слідства, за роки роботи цієї схеми понад 1000 осіб незаконно виключили з військового обліку, близько 300 із них згодом виїхали за кордон. Вартість таких "послуг", за матеріалами справи, сягала до 20 тисяч доларів з однієї людини», — зазначив журналіст.
Зараз триває досудове розслідування.
Нагадаємо, раніше ДБР завершило розслідування у справі про звинувачення працівника одного з РТЦК та СП на Закарпатті, який прикував чоловіка кайданками до драбини на всю ніч, щоб той залишився на території мобілізаційного пункту.