Йти самому чи ні: у Міноборони пояснили, коли треба проходити ВЛК колишнім "обмежено придатним"

Колишні обмежено придатні військовозобов'язані протягом 9 місяців після вступу в силу нового закону про мобілізацію мають пройти ВЛК за направленням від ТЦК.

Обмежено придатним військовозобов'язаним у зв'язку зі скасуванням цього статусу, треба протягом 9 місяців пройти ВЛК. Направлення на комісію має видати ТЦК, але є нюанс.

Про це розповіла директорка Департаменту охорони здоров’я міністерства оборони України Оксана Сухорукова в ефірі телемарафону.

"Огляд люди (обмежено придатні, - ред) мають пройти протягом 9 місяців з дати вступу закону. Людина не може сама пройти ВЛК. Людину мають направити. Якщо ми говоримо про військовозобов’язаного, то тоді його має направити ТЦК, в якому людина стоїть на обліку", - розповіла вона.

Тобто, за словами Сухорукової, механізм такий: якщо військовозобов’язаний стоїть на обліку в ТЦК, то там є інформація про статус "обмежено придатний" цього військовозобов’язаного, і ТЦК має повідомити людину, коли вона має пройти ВЛК, і видати направлення.

Водночас Сухорукова вказала на важливий момент.

"В будь-якому разі я хочу наголосити, що народні депутати поклали обов’язок перепройти ВЛК на громадян. Тобто якщо до вас не приходить протягом довгого періоду часу повідомлення від ТЦК, то варто піти та оновити свої дані самостійно", - додала посадовиця.

Нагадаємо, раніше полковник Юрій Глущенко, представник Генерального штабу Збройних Сил України, надав роз'яснення щодо того, кому не потрібно звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК) для оновлення своїх даних.

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