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Юлія Федів прокоментувала свою кандидатуру на посаду очільниці Мінкульту

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Юлія Федів прокоментувала свою кандидатуру на посаду очільниці Мінкульту

Юлія Федів прокоментувала свою кандидатуру на посаду очільниці Мінкульту

Федів очікує прийняття відповідного рішення.

Ексдиректорка "Українського культурного фонду" (УКФ) Юлія Федів та кандидатка на посаду очільниці Міністерства культури України, подякувала спільноті за підтримку.

Слова подяки Федів висловила у Facebook.

"Дякую всім за теплі слова підтримки, за вашу довіру, за вашу віру. У разі прийняття відповідного рішення, я розраховую на нашу співпрацю на благо розвитку української культурної та інформаційної сфер. Лише разом ми зможемо допомогти змінити процеси, лише разом ми переможемо. Обіймаю кожну і кожного, тисну руку", – написала вона.

Нагадаємо, голосування за кандидатуру Федів може відбутись у Верховній Раді вже у вересні.

Про те, що Юлія Федів згодна на посаду міністерки культури раніше розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Нагадаємо, 27 липня Верховна Рада відправила у відставку Олександра Ткаченка, який очолював Мінкульт від червня 2020 року.

Напередодні відставки Ткаченка президент України Володимир Зеленський попросив прем’єра Дениса Шмигаля розглянути заміну очільнику Міністерства культури.

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Дата публікації
Перегляди
51
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