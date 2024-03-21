Юнаки 2007 року народження мають прибути на призовні дільниці – ТЦК

У ТЦК пояснили, що приписна кампанія потрібна для взяття юнаків на військовий облік. Це ні в якому разі не пов'язано з мобілізацією.

Усі юнаки 2007 року народження мають особисто прибути на призовні дільниці районних ТЦК за місцем проживання.

Про це повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП. Раніше схожу інформацію публікували інші обласні ТЦК, наприклад Вінницький.

"Згідно чинному законодавству, усі громадяни, які отримали повістку для приписки, мають прибути на призовні дільниці районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання особисто. Приписці підлягають усі допризивники, які мешкають на території району чи міста", – йдеться в повідомленні.

Юнаки мають прибути до ТЦК у час, вказаний у повістці. Якщо допризивник не може прибути на дільницю у зазначений час, на це мають бути поважні причини.

У ТЦК пояснили, що приписна кампанія потрібна для взяття юнаків на військовий облік. Вона визначить:

кількість майбутніх військовозобов'язаних (до 18 років),

як багато з них придатні для військової служби (на ВЛК),

встановить їхні особисті якості, рівень освіти, фізичну підготовку тощо.

"Посвідчення про приписку до призовної дільниці видається громадянам, приписаним до призовних дільниць, яких за результатами проходження комісії з питань приписки визнано придатними до військової служби або тимчасово непридатними до військової служби чи такими, що потребують лікування", – додали в Одеському ТЦК.

Для приписки до призовної дільниці юнаки зобов'язані особисто прибути до ТЦК і подати необхідні документи:

паспорт громадянина України (ксерокопія);

довідка про реєстрацію місця проживання особи (ксерокопія);

копія картки платника податків;

копія свідоцтва про народження;

копія свідоцтва (атестата/диплома) про освіту;

довідка з місця навчання;

характеристика з місця навчання;

чотири фотокартки розміром 3х4 см (знімок без головного убору);

довідка про склад сім'ї;

поштовий конверт по Україні.

Раніше ми писали, як можуть покарати 17-річних юнаків за ігнорування вимоги стати на облік до ТЦК.

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