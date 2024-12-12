ЮНЕСКО організує місію для моніторингу пошкодженого Держпрому в Харкові: фото

Україна стане першою в світі країною, де застосують цей механізм.

ЮНЕСКО організує місію для моніторингу пошкодженого Держпрому в Харкові.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Комітет ЮНЕСКО із захисту культурних цінностей ухвалив рішення про організацію місії "спеціального моніторингу" пошкодженого російським влучанням Держпрому в Харкові.

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Україна стане першою в світі країною, де застосують цей механізм. Це надзвичайно важливий крок для збереження нашої культурної спадщини.

Моніторингова місія дозволить не лише належним чином зафіксувати всі пошкодження нашої унікальної архітектурної пам’ятки, але й створити основу для координації міжнародних зусиль з відновлення Держпрому.

Протягом повномасштабного вторгнення Держпром зазнав значних пошкоджень, особливо в жовтні-листопаді цього року.

Пошкоджений Держпром у Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Пошкоджений Держпром у Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Пошкоджений Держпром у Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Пошкоджений Держпром у Харкові / Фото: Олег Синєгубов

Харківська ОВА продовжує співпрацю з міжнародними партнерами, Мінкультом, аби максимально захистити культурну спадщину, яка є невід’ємною частиною нашої національної ідентичності.

Нагадаємо, російські окупанти 28 жовтня ввечері запустили по Харкову КАБи. Внаслідок атак РФ постраждала пам'ятка національного значення – харківський Держпром.

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