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ЮНЕСКО внесла кримськотатарський орнамент "орьнек" до списку нематеріальної культурної спадщини

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ЮНЕСКО внесла кримськотатарський орнамент "орьнек" до списку нематеріальної культурної спадщини

УНІАН

Зеленський назвав таке рішення справжньою перемогою.

Міжнародна організація ЮНЕСКО внесла до списку нематеріальної культурної спадщини кримськотатарський традиційний орнамент "орьнек".

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський у Twitter.

Глава держави привітав кримських татар зі знаковою подією і назвав це справжньою перемогою.

"Вітаю кримськотатарський народ і всю Україну зі знаковою перемогою. ЮНЕСКО внесла традиційний кримськотатарський орнамент "орьнек" до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства. Це гідне визнання самобутності киримли та краси культурної мозаїки України", — написав Зеленський.

Свєю чергою, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко додав, що відповідне рішення було ухвалено на 16-й сесії під час засідання Міжурядової комісії у Парижі.

"Це однозначна перемога для України. Адже вона наочно свідчить, що культура Криму є надзвичайною і її необхідно оберігати. На міжнародному рівні. Вдячний Євгену Нищуку за початок цієї ініціативи, а командам Міністерства культури та інформаційної політики та Міністерства закордонних справ за те, що ми завершили цю відповідальну справу", — написав Ткаченко у своєму Telegram.

Нагадаємо, раніше комітет всесвітньої спадщини ЮНЕСКО схвалив межі буферної зони Софійського собору та Києво-Печерської лаври. Це означає, що там заборонено зносити історичні будівлі та хаотично забудовувати цю територію. 

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