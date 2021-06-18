Юні генії: українські школярі отримали 15 нагород на міжнародній олімпіаді в США

Олімпіада генієв - це найбільший та найпрестижіший в світі конкурс екологічних проєктів.

Українські підлітки отримали 15 нагород на міжнародній Олімпіаді генієв.

Про це повідомили в Малій академії наук, розповіли у Сніданку з 1+1.

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Юні вчені змагалися з конкурсантами з понад 80 країн світу. Вони отримали три срібні та чотири бронзові медалі за свої наукові відкриття, а також вісім спеціальних нагород.

Олімпіада генієв - це найбільший та найпрестижіший в світі конкурс екологічних проєктів, який відбувається в США. Юні українці представили на розсуд журі проєкти з перетворення коливання гілок від вітру на струм, додаток з картою небезпечних рослин для алергіків, систему опалення на основі переробки використаної побутової води.

Як повідомлялося, Школярка Рорі з Канади підняла 80-кілограмову штангу. Це втричі більше, аніж важить сама восьмирічна дитина. Це також неймовірно для віку дівчинки. Школярка Рорі ван Ульфт тренується по десять годин на тиждень, не забуваючи звісно ж, школу. За словами батьків, дівчинка це робить без жодного примусу.

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