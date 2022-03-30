ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики розпочали програму грошової допомоги постраждалим від війни родинам з дітьми

ЮНІСЕФ та Мінсоцполітики розпочали програму грошової допомоги постраждалим від війни родинам з дітьми

Для родин із дітьми, які постраждали через війну та потребують фінансової підтримки, ЮНІСЕФ разом із Мінсоцполітики розпочато програму грошової допомоги. Про це повідомляє заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

За його даними, допомогу можуть отримати родини, які:

- мають 3 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина не досягла 2х років на момент подачі заявки;

- мають 2 і більше дітей до 18 років, з яких принаймні 1 дитина з інвалідністю.

Названі батьки або батьки-вихователі також можуть подавати заявку на отримання допомоги.

Якщо ваша родина саме така, необхідно зареєструватися на сайті register.unicef.org.

Заявку розглядатимуть фахівці ЮНІСЕФ та його партнери.

Сума грошової допомоги на місяць складає 2 200 грн на кожного члена сім’ї, але не більше як на 5 осіб.

Виплата допомоги за 3 місяці відбувається одноразово.

«Наприклад, якщо в родині 5-ро членів, родина отримає 2 200 грн х 5 осіб х 3 місяці = 33 000 грн. Виплата надійде на вказаний вами банківський рахунок чи дебетову картку протягом 4 тижнів з моменту подання заявки», - пояснив Тимошенко.