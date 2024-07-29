Юридична колізія: що каже Генштаб про мобілізацію "обмежено придатних" до 25 років

В Україні не мобілізують чоловіків молодше 25 років, які не мають військового досвіду і мають статус "призовників". Проте з "обмежего придатними", які молодші за 25 років, вийшла колізія.

У Генштабі не підтримують зміни в законодавстві, які б розв’язали юридичну колізію, коли чоловіків до 25 років, що раніше мали статус "обмежено придатних" і були звільнені від строкової служби у мирний час, зараз можуть мобілізувати.

Про це пише "Радіо Свобода" з посиланням на відповідь Головного управління комунікацій Генерального штабу ЗСУ.

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Зазначається, що Головне управління персоналу Генштабу отримувало для погодження кілька зареєстрованих у Верховній Раді України проєктів законів (11379, 11379-1, 11379-2), які стосувалися цих змін.

"Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації… зазначені законопроєкти не були підтримані", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі вважають, що частина громадян використовувала цей статус з метою ухилення від проходження строкової військової службию

"В умовах зменшення кількості і якості людського мобілізаційного капіталу під час тривалої збройної агресії Російської Федерації проти України, прийняття запропонованих змін створить загрозу виконання заходів з доукомплектування Збройних Сил України особовим складом та виконання ними завдань по захисту держави та відновлення її територіальної цілісності", – йдеться у відповіді Генштабу.

Командування також додає, що зазначають, що наразі законодавство не передбачає взяття на облік призовників осіб з категорії військовозобов’язаних.

Суть юридичної колізії

Наразі чоловіки до 25 років, які і не служили в армії та не мають військового досвіду, вважаються призовниками, а не військовозобов'язаними. Оскільки під час воєнного стану набору на строкову службу не було, їх не мобілізували. В іншому разі чоловіки до 25 років, які служили строкову або мали військову кафедру, або перебувають на військовому обліку як військовозобо'язані, а не призовники, також підлягають мобілізації.

Також статус військовозобов'язаного мають особи, які приписувались до призовних дільниць за старим законодавством і їм встановили статус непридатних до військової служби в мирний час, або обмежено придатних у воєнний час. Отже щодо них не діє норма про "мобілізацію з 25 років".

Як приклад, можна навести недавній інцидент на Закарпатті. В Ужгороді мобілізували 22-річного хлопця, хоча чоловіки до 25 років не підлягають мобілізації. У ТЦК своєю чергою пояснили, що оскільки хлопець перебуває на обліку не як призовник, а як військовозобов'язаний, то підлягає мобілізації.

Нагадаємо, що у травні президент Зеленський підписав про зменшення призовного віку до 25 років.

Раніше ексомбудсменка Людмила Денісова назвала три категорії чоловіків до 25 років, яких можуть мобілізувати.

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