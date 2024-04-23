"Юридичний треш": адвокат повідомив, що консульства за кордоном вже призупинили надання послуг

Після появи інформації про тимчасове припинення надання консульських послуг за кордоном чоловікам призовного віку щодо цього висловилися правознавці. Так, за словами адвоката Юрія Демченка, дії Міністерства закордонних справ України не відповідають статті 25-й Конституції, де йдеться про те, що країна має дбати і піклуватися про своїх громадян за кордоном. Він також додав, із посиланням на власні джерела, що "консульства в деяких країнах" вже призупинили надання послуг.

Про це сказав адвокат Юрій Демченко.

"Вказано, що це тимчасове призупинення, але ми розуміємо, що це тимчасове призупинення – більш всього, до 18 травня. Тобто фактично закон про мобілізацію ще не набув чинності, а Міністерство закордонних справ вже призупинило консульські послуги. Я вважаю, що такі дії Міністерства закордонних справ не відповідають статті 25-й Конституції, оскільки Конституцією передбачено, що Україна повинна дбати і піклуватися про своїх громадян за кордоном. Україна не може звужувати права громадян за кордоном. Навіть не зважаючи на той факт, що в Україні діє воєнний стан", – сказав Демченко.

За його словами, посилання Міністерства закордонних справ у своєму листі на Закон України "Про правовий режим воєнного стану" є недоцільним.

"Даний закон має меншу силу по відношенню до основного закону України, Конституції. Будь-який закон, будь-які дії державних органів повинні виходити, в першу чергу, із Конституції, із конституційності даних дій. В даному випадку ми бачимо, що дії Міністерства закордонних справ не відповідають статті 25-й Конституції і це являється фактично звуженням прав чоловіків за кордоном. І жодним чином це не виправдовується воєнним станом в Україні і принципами справедливості, про які сказав сьогодні міністр закордонних справ Кулеба. Юридичний треш – не чим іншим це не назвеш. В мене вже є підтверджена інформація від консульств в деяких країнах, що вони дійсно призупинили консульські послуги", – зазначив адвокат.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Без прав і паспортів! Українські консульства вже не надають послуги чоловікам призовного віку!

Нагадаємо, очільник українського МЗС Дмитро Кулеба прокоментував обмеження консульських послуг за кордоном. Після звістки про припинення надання консульських послуг чоловікам за кордоном він заявив, що захист інтересів держави є пріоритетом в умовах повномасштабної війни.

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