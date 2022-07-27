Юрист і член делегації у ТКГ: що відомо про нового генпрокурора Андрія Костіна

Призначити генеральним прокурором України народного депутата "Слуги народу" Андрія Костіна запропонував Раді президент Володимир Зеленський. Комітет з питань правової політики Верховної ради вже підтримав кандидатуру Андрія Костіна на посаду генпрокурора, проголосували і нардепи.

Що відомо про Андрія Костіна, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Андрій Костін родом із Одеси. Народився він 17 квітня 1973 року. Має юридичну вищу освіту - закінчив Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за фахом "правознавство".

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Костін працював у різних адвокатських компаніях та інших організаціях. Пройшов шлях від юриста до керівника компанії.

Він очолював адвокатську компанію "Право”. Також був заступником голови Ради адвокатів Одеської області, заступником голови президії Об'єднання адвокатів "Одеська обласна колегія адвокатів".

Політичну діяльність розпочав 2010 року, коли став депутатом Одеської міськради.

Андрій Костін / Фото: УНІАН

2019-го був кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу". На час парламентських виборів: заступник голови Ради адвокатів Одеської області, безпартійний.

До останнього часу був заступником голови комітету Верховної Ради з питань правової політики, очільником підкомітету з питань виконання рішень Європейського суду з прав людини та альтернативного розв'язання спорів.

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Також Костін входив до делегації для участі у Тристоронній контактній групі і працював в робочій підгрупі з політичних питань. Нардеп входить до Національної ради з питань антикорупційної політики.

2021 року отримав почесне звання Заслужений юрист України.

Зазначимо, за інформацією депутатів, цього тижня ВРУ має призначити і нового голову СБУ.

Нагадаємо, 17 липня стало відомо, що президент Володимир Зеленський відсторонив Ірину Венедіктову від посади генерального прокурора.

Вже 19 липня Верховна Рада звільнила Венедіктову з посади очільниці Офісу генпрокурора.

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