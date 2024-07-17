Юрист пояснив, що робити, якщо не встигли оновити дані через черги до ТЦК

Щоб не отримати штраф за не оновлення даних, слід написати заяву до ТЦК, на підставі якої можна буде надати свої пояснення під час розгляду справи про адмінправопорушення.

Військовий юрист Тарас Боровський пояснив, що робити військовозобов’язаним, які не встигли оновити свої військово-облікові дані в ТЦК через черги, аби не отримати штраф.

Про це юрист розповів у ефірі "Новини Live".

Боровський зазначив, що в останні дні оновлення даних до ТЦК були величезні черги, і люди просто не встигали оновити інформацію про себе. Він порадив, що робити в такому разі, аби не отримати штраф.

"Я радив людям, які в останні дні не могли, не встигали оновити дані, взяти певний документ, який підтверджує те, що ви звертались таки до ТЦК, наприклад, 10 липня, а вас записали в чергу на 26 липня, і ви вже запізнились. Ви маєте написати відповідну письмову заяву, що ви прийшли і ви бажаєте оновити дані, однак реально через фізичну неможливість вас прийняти ви цього не зробили. І подати її (заяву – ред.) хоча би в канцелярію ТЦК та у відповідний день в межах строку", – розповів юрист.

На підставі цієї заяви військовозобов’язаний зможе надавати свої пояснення в межах розгляду справи про адміністративне правопорушення.

До слова, раніше військовий адвокат Віталій Савко розповів, що військовозобов'язані, які не встигли оновити дані, мають повне право звернутися до суду, зібравши докази, що спроба актуалізувати інформацію була, але з певних причин виявилася невдалою.

Читайте також: