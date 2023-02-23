Юрист пояснив, за яких умов військові можуть безперешкодно пересуватися містом під час воєнного стану

Покидати військову частину без відома або наказу керівництва не дозволяється, а відсутність у розташуванні понад три доби без поважних причин може кваліфікуватися як самовільне залишення військової частини.

Таке роз’яснення зробив юрист Ілля Хромець у коментарі B2Bconsult.

Він наголосив, що військові можуть безперешкодно пересуватися містом за умов виконання ними певних завдань або з будь-яких інших причин виключно з відома або за наказом військового керівництва.

Існує обмежений перелік підстав, які дозволяють залишати військову частину:

дозвіл командира;

виконання наказу командира;

відрядження;

прямування до нового розташування в/ч;

лікування;

переміщення/ротація, відпустка, навчання тощо.

"В будь-якому випадку зазначені вище підстави мають бути підтверджені належним чином оформленими документами або підтверджені командиром", - наголосив Хромець.

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У містах військові можуть пересуватися також з метою виконання заходів правового режиму, які здійснюються у взаємодії з військовою адміністрацією, зокрема з метою забезпечення частини певними ресурсами. Ці випадки передбачені статтею 8 Закону України "Про правовий режим воєнного стану".

Окрім того, місцем служби, якщо воно не збігається з розташуванням частини, може бути визначене будь-яке місце, де військовослужбовець повинен упродовж певного часу виконувати військові обов’язки або перебувати за наказом чи дозволом начальника.

Залишення військової частини або місця служби військовослужбовцем кваліфікується як самовільне за умов відсутності військового понад три доби.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає можливість надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

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