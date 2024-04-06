Юрист розповів, у яких випадках ухилянтів від мобілізації можуть відправити до тюрми

Покарання розповсюджуватимемся на всіх чоловіків від 18 до 60 років.

Після ухвалення закону про мобілізацію українці за неявку по повістці можуть отримати від штрафу до позбавлення волі.

Про це в етері телемарафону заявив юрист Юрій Танасійчук.

Він зазначив, що покарання розповсюджуватимемся на всіх чоловіків від 18 до 60 років і залежатимуть від етапу, на якому була проігнорована повістка.

"Відповідно до закону, кожен чоловік призовного віку, тобто від 18 до 60 років, повинен виконати свій обов’язок і самостійно прийти оновити свої дані в найближчому ТЦК. Всі територіальні обмеження зняті ще у 2022 році. Тому це не право, це обов’язок", - сказав він.

Він зазначив, що особа, яка не оновила свої дані у ТЦК може отримати штраф від 1700 до 3400 грн. Якщо особа знову проігнорує повістку, то штраф збільшиться. Наприклад за ігнорування повістки для проходження ВЛК штраф складатиме понад 8000 грн.

"Це якщо ми говоримо про чоловіків призовного віку. Щодо посадових осіб, в обов’язки яких по певних підприємства, установах, організаціях входить повідомляти про обов’язкову явку в ТЦК, там дещо вищі суми адміністративного стягнення", - зазначив юрист.

Крім того, за словами юриста, особу можуть притягнути до кримінальної відповідальності у разі ухилу від мобілізації і каратиметься це строком від 3 до 5 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні розпочнуть нову хвилю перевірок ВЛК.

Крім того, ми раніше інформували, що премʼєр-міністр України розповів, чи будуть мобілізовувати пів мільйона людей.

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