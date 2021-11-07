Юристка детально пояснила, чи законно усувати невакцинованих від роботи

Обов'язкова вакцинація передбачена для тих співробітників, які щодня контактують з великою кількістю людей.

В Україні від 8 листопада представників окремих професій почнуть відсторонювати від роботи без зарплати через відмову від COVID-вакцинації. Проте, законним вважається лише відсторонення деяких категорій населення - у залежності від сфери зайнятості.

Про це розповіла очільниця комітету з трудового права Асоціації адвокатів України Надія Загрія в коментарі "Обозревателю".

Юристка пояснила, що згідно із статтею 12 закону України "Про захист населення від інфекційних захворювань", обов'язковій вакцинації підлягають працівники, які контактують з великою кількістю людей. Конкретні категорії визначає МОЗ і оскільки є відповідна постанова, усування від роботи невакцинованих не суперечитиме законодавству.

"Серед обов'язкових вказано щеплення проти дифтерії, кашлюку, кору, поліомієліту, правця та туберкульозу. Ця норма також встановлює, що перелік професій, працівники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти інших хвороб, встановлюється центральним органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики у сфері. Тобто МОЗом", – сказала Надія Загрія.

Крім того, юристка з посиланням на відповідний документ нагадала, що зарплати на час відсторонення також позбавлятимуть.

"Нарахування заробітної плати в період усунення не відбувається і стаж також не враховується", - каже експертка.

Водночас, вона додала, що звільнення відсторонених співробітників нормативними актами не передбачено. Своєю чергою, у Держслужбі праці запевнили, що звільняти невакцинованих за відмову від щеплення не будуть, а після закінчення карантину такі люди відновлять свою роботу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, раніше у МОЗ пояснили, кого не мають права відсторонювати від роботи без COVID-щеплення.

Як повідомлялося, Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов'язковій вакцинації проти COVID-19. Зокрема, обов'язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники: центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, зокрема, спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти тощо.

Утім, перелік професій і працівників організацій, які мають обов’язково вакцинуватися від коронавірусу, можуть розширити.

Щеплення "з-під палки": коли та для кого вакцинація від COVID-19 стане обов'язковою

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