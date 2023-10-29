Юристка пояснила, чи може роботодавець вручати повістки працівнику

Вручати повістки чоловікам призовного віку можуть крім представників військкоматів також представники органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки, органів місцевого самоврядування. Також таке право мають деякі інші категорії.

Юрист Тетяна Козян пояснила, чи має право роботодавець вручати повістки й що саме загалом зобов’язаний робити роботодавець під час мобілізації у коментарі РБК-Україна.

За її словами, керівники підприємств в Україні мають право вручати повістки працівникам.

"Якщо роботодавець отримує розпорядження від територіального центру комплектування та соціальної підтримки щодо оповіщення військовозобов’язаного про виклик, він зобов’язаний видати наказ про таке оповіщення та під підпис довести його до відома визначених осіб. А також вручити повістку про явку за викликом до ТЦК та СП", – зауважує Тетяна Козян.

Крім того, роботодавці можуть нести адміністративну відповідальність відповідно до статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення за недотримання цього.

"В разі порушення під час особливого періоду, зокрема воєнного стану, передбачений штраф від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5 100–8 500 гривень)", - додає вона.

Мобілізація в Україні

У Міноборони України пояснили, які є відмінності у порядку проходження служби між військовослужбовцями за контрактом і військовослужбовцями, призваними за мобілізацією.

Мобілізація людей з інвалідністю може розпочатися після медичної реформи, внаслідок якої буде замінено поняття “інвалідність” на “втрата функціональності”.

В Україні скорочують терміни проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Відтак, проходження медогляду військовозобов'язаних відбуватиметься швидше.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.