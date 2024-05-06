Юристка пояснила, чи всі, хто відмовився від повістки, є "ухилянтами"

Статус "ухилянта" людина набуває за рішенням суду. Це відбувається після того, як людина отримала персональну повістку, що зобов'язує з'явитися у визначену дату та час до Центрів комплектування для проходження військової служби.

Про це розповіла ГО "Юридична сотня" Інна Сімакіна, передає "Суспільне".

Вона зазначає, що відповідь на питання дає стаття 22 Закону Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

"Були внесені зміни до закону про мобілізаційну підготовку і мобілізацію. Тобто, від 18 травня, від моменту набуття чинності цим законом, поважними причинами неявки будуть наступні: стихійні явища, які перешкодили військовозобов'язаному своєчасно прибути за повісткою в ТЦК; явища воєнного характеру і їхні наслідки; хвороба самого громадянина, а також смерть близьких родичів", - мовиться у повідомленні.

Крім того, є інші обставини, які перешкоджають військовозобов'язаному своєчасно з'явитися за повісткою в ТЦК.

"Але всі ці обставини мають бути підтверджені документально, відповідно. І про всі ці обставини військовозобов'язаний має повідомити ТЦК упродовж трьох днів з моменту виникнення цих обставин особисто", - додала юристка.

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До набуття чинності закону про мобілізацію левова частка підсудних отримували три роки в'язниці з умовним відбуванням покарання.

"І хоча воно доволі м'яке, це не звільняє "ухилянта" від повторної мобілізації", - додали у повідомленні.

Також ми писали, що для ухилянтів, які, наприклад, порушують правила військового обліку, не оновили свої дані під час особливого періоду, знову переглянули штрафи.

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