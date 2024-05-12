Юристка пояснила, у кого та за яких умов можуть забрати авто на потреби ЗСУ

Машини вилучатимуть не всі і не у кожного.

Від 18 травня в Україні набере чинності закон про мобілізацію. Серед змін - безоплатне вилучення в українців автомобілів на потреби ЗСУ.

У кого та за яких умов можуть відібрати машину - розповіла юристка Євгенія Захарченко Суспільному.

У кого можуть мобілізувати машину

Юристка пояснює, що машини вилучатимуть не всі і не у кожного. Для прикладу: якщо у людини є лише один автомобіль, то його забирати не можна.

"Якщо їх декілька, то забиратимуть той, який більше підходить для оборонних потреб. Однак перед цим мають провести оцінку його ринкової вартості", - йдеться в повідомленні.

А от транспорт, якй належить підприємствам та організаціям усіх форм власності, то його вилучення буде визначатись у відсотках.

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"Якщо сільськогосподарське підприємство має трактори, то 25% зі 100% можуть забрати на потреби Сил оборони", - додали в повідомленні.

Кількість та тип машин, згідно з мобілізаційним планом, будуть встановлювати місцеві держадміністрації. Право забирати транспорт матимуть працівники терцентрів комплектування, Служби безпеки України та Головного управління розвідки.

Як вилучатимуть авто

Збройні сили України складатимуть список необхідних автомобілів. Після цього в областях формують мобілізаційне замовлення. а також оцінюють ринкову вартість машини, її технічний стан та складають акт прийому-передачі. Опісля транспорт ставлять на облік у терцентр комплектування і можуть вилучати.

"Якщо власнику авто повідомили, що його транспорт заберуть для ЗСУ, то він не може виїжджати на ньому за межі області, країни, продавати, дарувати чи передавати під заставу. Якщо він хоче виїхати за межі Кіровоградщини, то він може це зробити після повідомлення ТЦК і на строк не більше одного місяця", - пояснила юристка.

Повернути машину власнику мають протягом 30 днів після оголошення демобілізації. Порядок компенсації збитків, заподіяних транспортним засобам, має визначити Кабмін.

Нагадаємо, представники ТЦК та СП зможуть мобілізувати не лише військовозобов’язаних, а й авто на потреби ЗСУ. Ба більше, навіть машини нардепів.

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